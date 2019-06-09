كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الله بن زايد: بحثنا مع وزير الخارجية الألماني قضايا تتعلق بإيران واليمن وليبيا وفلسطين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، أن بلاده بحثت مع وزير الخارجية الألماني قضايا تتعلق بإيران واليمن وليبيا وفلسطين.

وأكد بن زايد اليوم الأحد، على أن الإتفاق مع إيران بالإضافة إلى الملف النووي يجب أن يشمل وقف دعمها للإرهاب وبرامج الصواريخ الباليستية.



وأضاف وزير الخارجية الإماراتي في مؤتمر صحفي من أبوظبي مع نظيره الألماني هايكو ماس أن الاعتداء على ناقلات النفط يشكل مصدر قلق وتوتر.

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وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد عن ترحيب الإمارات بانضمام دول للتحقيق في اعتداء ناقلات النفط.

من جهته، شدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأحد على أهمية استقرار منطقة الخليج العربي. ودعا إلى عدم تفويت فرصة اتفاقية ستوكهولم في اليمن.

وتمسك وزير الخارجية الألماني بضرورة التوصل إلى حل سياسي في السودان.