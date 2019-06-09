كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تكشف عن منظومة دفاع جديدة يمكنها إسقاط 6 أهداف فى وقت واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت وزارة الدفاع الإيرانية منظومة دفاع جوية جديدة المصنعة محلياً "خورداد 15"، والقادرة على إسقاط 6 أهداف فى وقت واحد، وفقاً لوزير الدفاع الإيرانى أمير حاتمى.

ونقلاً عن وكالة سبوتنيك، أنّ منظومة الدفاع الجوية الجديدة مجهزة بجهاز رادار متطور ومنصات إطلاق مستقلة، بإمكانها الكشف عن حاملات الطائرات أو طائرات بدون طيار مموهة على مدى 150كيلو متر، وتعقبها فى نطاق 120 كيلو متر.

كما أوضح وزير الدفاع أن منظومة خوردود 15 مزودة بالصواريخ طويلة المدى "صياد 3"، والقادرة على الكشف عن أهداف على مدى 85 كيلو متر وضربه فى نطاق 45 كيلو متر، مضيفاً أن المنظومة الجوية الجديدة بإمكانها رصد 6 أهداف متزامنة فى أقل من 5 دقائق بفضل إمكانية الحركة عالية المستوى.