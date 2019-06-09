كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العسكري السوداني" يجدد حرصه على التفاوض والتداول السلمي للسلطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، انفتاحه وحرصه على التفاوض للوصول إلى تفاهمات مرضية تقود إلى تحقيق التوافق الوطني والعبور بالفترة الانتقالية إلى بر الأمان.

وقال المجلس في بيان له، إنه حريص على توافق يفضي للتأسيس إلى التحول الديمقراطي والذي يمثل هدف التغيير والتداول السلمي للسلطة في البلاد.

وتوجه بالشكر والتقدير لحكومة إثيوبيا على مبادرتها الكريمة وحرصها على تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية في السودان والتي يقودها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وثمن المبادرة الإثيوبية التي طرحها آبي أحمد خلال زيارته للخرطوم الجمعة.