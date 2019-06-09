كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن: ترامب يحتفظ بحق فرض تعريفات على المكسيك بعد توقيع اتفاق الهجرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذّر وزير المالية الأمريكى ستيفن منوشن، من أنّ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سيحتفظ بحق تقديم التعريفات الجمركية مجدداً ضد المكسيك، والتى تم تعليقها مؤخراً بعد التوصل إلى اتفاق لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف منوشين لشبكة "سى ان بى سى"، أنّ لديه كل الأسباب التى تدفعه للاعتقاد بأنّ المكسيكيون سيلتزمون بالاتفاق، لكه فى حالة عدم الوفاء لأية أسباب، سيحتفظ الرئيس بحق تطبيق تعريفات جمركية.

ومن جهة أخرى، أشار منوشين إلى أنه ليست لديه أية مشاكل بشأن استخدام أدوات تجارية لتحقيق أهداف سياسية.