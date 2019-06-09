كيف تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لقيادة العالم

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وافق مجلس الوزراء الإماراتي يوم الأحد على الاستراتيجية الوطنية للرفاهية 2031 لجعل الإمارات دولة رائدة عالمياً في جودة الحياة. حيث عُقد اجتماع مجلس الوزراء ، في القصر الرئاسي في أبو ظبي ،برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للرفاهية 2031 إلى جعل الإمارات رائدة عالمياً في جودة الحياة من خلال عدد من الأهداف والمبادرات الاستراتيجية. كما تهدف إلى تعزيز مفهوم متكامل للرفاهية ، وبالتالي دعم رؤية الإمارات العربية المتحدة رؤية 2021 والذكرى المئوية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2071.

وقد حضر اللقاء الفريق أول سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وتستند الاستراتيجية إلى إطار وطني من ثلاثة مستويات رئيسية - الأفراد والمجتمع والبلد. ويشمل 14 مكونًا وتسعة أهداف استراتيجية ، والتي تشمل تعزيز رفاهية الناس من خلال تعزيز أنماط الحياة الصحية والفعالة ، وتعزيز الصحة العقلية الجيدة وتبني أسلوب إيجابي. وتشمل الاستراتيجية 90 مبادرة دعم تستهدف أكثر من 40 مجالًا ذا أولوية. من أهم المبادرات تطوير أول "مرصد وطني للرفاهية" لدعم عملية وضع السياسات.حيث تقوم بمراقبة عدد من مؤشرات الرفاهية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وتقديم تقارير منتظمة إلى مجلس الوزراء الإماراتى ، واقتراح برامج تدريبية للموظفين الحكوميين ، وإطلاق أكاديمية الرفاهية للأجيال المقبلة ، بالإضافة إلى تشكيل مجلس وطني للرفاهية لإدارة وتنسيق الاستراتيجية الوطنية.