كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تطلب من باكستان السماح لرحلة "مودي" بالمرور عبر مجالها الجوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤول حكومي هندي كبير، أن الهند طلبت من باكستان السماح لطائرات رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بالطيران فوق أجواءها إلى بيشكيك في قيرغيزستان حيث يتعين عليه حضور قمة منظمة شانجهاي للتعاون يومي 13 و 14 يونيو.

وقال المسؤول الحكومي: "طلبنا من باكستان السماح لطائرة رئيس الوزراء بالطيران فوق مجالها الجوي عبر أحد الطرق التي لم تفتح بعد. يتعين على رئيس الوزراء حضور اجتماع منظمة شانجهاي للتعاون يومي 13 و 14 يونيو."

وأغلقت باكستان مجالها الجوي بالكامل في 26 فبراير، بعد غارة جوية على سلاح الجو الهندي على معسكر جيش محمد الإرهابي في بالاكوت. منذ ذلك الحين، لم يفتح سوى طريقين، كلاهما يمر عبر جنوب باكستان، من إجمالي 11.