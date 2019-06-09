فيديو: عبد الله أيت الشريف
عبر عدد من المراكشيون، عن غضبهم واستيائهم من الاعتداءات التي طالت عدد من مناصري فريق الكوكب المراكشي، بمدينة آسفي، بعد المباراة التي جمعت الفريقين، الأسبوع الماضي، بالملعب البلدي بآسفي، عن الجولة 29 من البطول الاحترافية.
وأدان المراكشيون هذه الأحداث، التي تسببت في إصابات خطيرة لعدد من أنصار الفريق، كما أرسلت عددا منهم للمستشفى، كما انتقدوا تفشي ظاهرة العنف والكراهية بين الجماهير، خاصة بين الجماهير المراكشية والمسفيوية، بالإضافة إلى غياب التغطية الأمنية اللازمة.
كاميرا “اليوم24″، نزلت لإحدى الشوارع المراكشية، واستقت لكم ردود فعلهم حول هذه الأحداث:
كانت هذه تفاصيل خبر مراكشيون: ما وقع لجمهورالكوكب في آسفي “شوهة”.. ولم توفر لهم الحماية”! – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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