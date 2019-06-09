بسبب عدم مصافحته في التداريب.. حارث يكشف حقيقة خلافه مع هيرفي رونار

لرد أمين حارث، لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، المحترف في نادي “شالكه04” الألماني، عن الشائعات التي تتحدث عن خلافه مع الناخب الوطني هيرفي رونار، خلال معسكر “الأسود” الإعدادي، لنهائيات كأس إفريقيا للأمم القادمة بمصر، والذي يجري حاليا بسلا.

وانتشر شريط فيديو، بشكل واسع، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر حارث وهو يتجاهل مصافحة هيرفي رنار، بينما صافح كل من باتريس بويل وجمال السلامي.

ورد حارث، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” أنستغرام” قائلا: ” أوقفوا هذا الجدل والأنباء الخاطئة، لقد التقينا مع المدرب في الفترة الصباحية، ويمكنكم أن تلاحظوا بأنه وجه إلي كلمة عند مروري”