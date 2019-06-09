تفاصيل عن بطلة كليب لمجرد الجديد.. عارضة أزياء برازيلية – صور

اختار الفنان سعد لمجرد عارضة أزياء برازيلية لتجسيد قصة كليبه الجديد، “نجيبك”، والمفترض إطلاقه في 16 يونيو الحالي.

بطلة كليب لمجرد الجديدة برازيلية الجنسية، وتشتغل بكثافة في عروض الأزياء في باريس، حيث تقيم.

ولا يتجاوز عدد متابعي عارضة الأزياء “مارينا مارتينيز” على “أنستغرام” 2600 متابع فقط، إلا أنها معروفة في مجالها، وتشارك في عروض أزياء عالمية، منها عروض “فاشن ويك” في مدن عالمية.

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ويحرص لمجرد في كليباته على اختيار عارضات أزياء من جنسيات مختلفة، إذ سبق أن أنجز كليب “كازابلانكا” رفقة عارضة أزياء جزائرية.

ويعول لمجرد على أغنيته الجديدة، محاولا استئناف مسيرته في حصد أرقام كبيرة على “يوتيوب”، وذلك بعدما لم يصل آخر أعماله” بدك إيه” للرقم المتوقع له.