عرض أزياء من العفن والبلاستيك في لندن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صمم طلبة الكلية الملكية للفنون في لندن، ضمن أفكار وتصميمات صديقة للبيئة، ملابس مصنوعة من نوع من العفن، والعلب البلاستيكية، في عرضهم السنوي للعام 2019.

ويقدم الطلاب تصاميمهم ضمن عرض سنوي للأزياء، ترعاه الكلية، حيث يزيح الطلبة الستار عن إبداعاتهم من ملابس النساء والرجال، ومشغولات الإبر والأحذية والإكسسوارات والقبعات.

ويهتم معرض هذا العام بمواضيع مثل تأثير صناعة الموضة على البيئة، في الوقت الذي تسعى فيه العديد من دور الأزياء إلى تحسين بصمتها البيئية، لكسب رضا مستهلكين يتزايد وعيهم بقضايا البيئة يوما بعد يوم.

وقال الطالب في الكلية، أندرو بيل، "ينبغي أن تصبح الموضة والاستدامة البيئية شيئا واحدا الآن. عليك التفكير بطرق مختلفة".

وتابع "تفعل صناعة الأزياء الشيء نفسه منذ وقت طويل.. نصنع نفس القميص الأسود ونفس السروال الجينز الأسود ونقول إنها ملابس جديدة... لا يوجد أي شيء جديد في هذا".

وتعمل الطالبة، مارجوت فادرباس، على صنع القمصان والمعاطف والسراويل والتنانير، باستخدام جلد الأناناس والأزرار الصديقة للبيئة، والمنسوجات المشغولة بالإبر والقابلة للتحلل.

وعبّر طالب اسمه بيرو دانجيلو، عن أمله أن يصنع المولعون بالموضة ثيابهم باستخدام كائنات حية تعرف باسم العفن الغروي، وتوضع على تصميمات الملابس وتترك للتكاثر بمعدل يصل إلى سنتيمتر في الساعة.

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وتابع "صممنا نموذجا باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد... بمجرد وضع العفن الغروي يتكاثر وينتشر في كل مكان"

وأضاف "أنا مولع بفكرة الثياب التي تنمو والعمل بمواد مختلفة كالكائنات الحية مع تطوير فكرة الموضة".

بينما الطالبة، كلارا تشو، فقد صبّت انتباهها إلى أدوات المطبخ لتصنع منها إكسسوارات فإحدى حقائب اليد التي ابتكرتها مصنوعة من قوالب مكعبات الثلج، بينما استخدمت غطاء زجاجة مياه ليكون قفلا لحقيبة أخرى.

وتابعت تشو قائلة ”تتكون كل حقيبة يد من أشياء يومية بسيطة متعارف عليها ونجدها في المنزل والمطبخ. لا يربط الناس بالضرورة بين هذه الأشياء والموضة".

ويتزايد الوعي العام في السنوات الأخيرة بالنفايات، وتأثيرها على كوكب الأرض. وتدرس الطالبة أنا صوفي جوستشين التصميم الرقمي والصناعة باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد وتقول إنها قد تنطوي على "إمكانات هائلة" لجعل صناعة الأزياء أكثر استدامة.

وتابعت "نصنع الكثير من الأزياء وفقا لنظام قياسات محدد. لكن يمكننا محاكاة الثياب قبل إنتاجها باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد والتفصيل وفقا لشكل الجسم".