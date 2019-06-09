السعودية: مقتل جندي على الحدود مع اليمن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعترفت السلطات السعودية، اليوم الأحد، بمقتل أحد جنودها التابعين للقوات البرية، على الحدود الجنوبية مع اليمن، بمنطقة جازان، وفق ما جاء في وكالة الأنباء السعودية.

وبينما لم تحدد الوكالة توقيتا للواقعة، إلا أنه في وقت سابق اليوم، أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثي) استهداف مطار جازان السعودي عبر هجمات بطائرات مسيرة.

ووفق قناة المسيرة (التابعة للحوثيين) على "تويتر"، فإن "الهجمات الجوية على مطار جازان (جنوبي السعودية) استهدفت مرابض ومحطات الطائرات بدون طيار المشاركة في العدوان على اليمن".

وأشارت إلى أن هجماتها الجوية "تأتي بعد أن حولت دول العدوان (يقصد الدول المشاركة في التحالف الذي تقوده السعودية) المطار إلى قاعدة عسكرية".

ولفتت إلى "فشل طيران العدوان رغم شنه غارتين في إيقاف تقدم الجيش واللجان الشعبية شرق جبل النار بمحور جازان".

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ونوهت إلى "مصرع جندي سعودي و4 مرتزقة واغتنام عتاد خلال عملية هجومية على مواقع شرق جبل النار".

ودأب الحوثيون في السنوات الأخيرة على قصف الأراضي السعودية بصواريخ باليستية متوسطة وطويلة المدى، التي غالبا ما تنتهي بإسقاطها بواسطة منظومة الدفاع الجوي السعودي.

ومنذ آذار/ مارس 2015، يشن تحالف عسكري تقوده الجارة السعودية، بزعم دعم القوات الحكومية هجومًا على اليمن في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.