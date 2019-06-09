تفجير مدرعة أمريكية بالنيجر.. ولا إصابات

قالت مصادر أمريكية ومحلية في النيجر، الأحد، إن مدرعة للجيش الأمريكي انفجرت بعد ظهر السبت فوق عبوة ناسفة قرب مدينة أوالام، غرب البلاد، ولم يسفر الحادث عن أي ضحايا.

وقالت السفارة الأمريكية في نيامي، في بيان لها الأحد، تلقته فرانس برس "أصيبت آلية مدرعة أمريكية في النيجر، ولم يسفر الحادث عن ضحايا وما زال يتعين تحديد سبب الأضرار".

وأوضح مصدر أمني محلي أن آلية الجيش الأمريكي "انفجرت على عبوة ناسفة في أوالام بمنطقة تيلابيري، بالقرب من مالي، وتضررت بالكامل، لكن الانفجار لم يتسبب بأي ضحايا".

وكان الجنود الأمريكيون متوجهين إلى حقل رماية عندما وقع الحادث، كما أوضحت صحيفة نيجرية على الإنترنت.

وتبعد أوالام نحو 100 كيلومتر من نيامي، وتضم معسكرا تدريبا كبيرا للجيش النيجري، حيث يجري تدريب الجنود الذين يشاركون في قوة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما).

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وهذا ثاني حادث يتعلق مباشرة بالجنود الأمريكيين في النيجر، حيث ينشطون في إطار الحرب ضد الجماعات الإرهابية وتدريب القوات الخاصة النيجرية.

وفي الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2017 قُتل 9 جنود 4 أمريكيين و5 نيجريين، برصاص الإرهابيين بالقرب من تونغو تونغو، التي تبعد نحو 80 كلم شمال غرب أوالام ونحو 20 كيلومترا من الحدود مع مالي.

وحينها أعلن تنظيم داعش الإرهابي في الصحراء الكبرى مسؤوليته عن هذا الهجوم.

وتستخدم الولايات المتحدة قاعدة كبيرة للطائرات من دون طيار في أغاديز (الشمال)، تمنحها منصة مراقبة مهمة. وسمحت النيجر في الفترة الاخيرة للأمريكيين بتسليح طائراتهم بلا طيار.

وفي 14 مايو/أيار الماضي قُتل 28 جنديا نيجريا بالقرب من تونغو تونغو، عندما وقعوا في كمين نصبه "إرهابيون مدججون بالسلاح"، كما ذكرت الحكومة النيجرية.

وفي النيجر تملك فرنسا أيضا قاعدة في مطار نيامي، تنشط فيها طائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار غير مسلحة، وفي إطار عملية برخان ضد الإرهابيين للقوات الفرنسية أيضا قاعدة في ماداما في الشمال.

ومنذ 2018 تعرب الأمم المتحدة عن قلقها من استمرار انعدام الأمن في منطقة تيلابيري، التي شهدت عددا كبيرا من عمليات التوغل للجماعات الإرهابية.