التحالف يدك آليات ومواقع مليشيا الحوثي في صعدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دكت مدفعية وطيران التحالف العربي، الأحد، آليات ومواقع مليشيا الحوثي المدعومة من نظام طهران في صعدة، شمالي اليمن.



وذكر مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية"، أن مدفعية ومقاتلات التحالف قصفت بشكل مكثف تحصينات ومواقع مليشيا الحوثي في سلسلة مرتفعات جبال "العاديات" الواقعة على تخوم مركز مديرية كتاف شرق معقل الانقلابيين.



وأسفر القصف البري والجوي للتحالف عن تدمير 3 آليات ومدفعا حوثيا عيار 23 ومقتل وجرح عدد من العناصر الإرهابية المتحصنة في جبال "العاديات"، طبقا للمصدر.



في وقت سابق، قتل 10 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، في عملية عسكرية نوعية للجيش اليمني استهدفت مواقع تمركز مليشيا الانقلاب الحوثي في أخر المناطق التي تسيطر عليها شمالي مديرية باقم.



ونفذت قوات النخبة بالجيش اليمني العملية بغطاء جوي من مقاتلات التحالف العربي ومدفعيته الحربية، من أجل أضعاف قدرات المليشيا والتمهيد للتقدم الميداني.