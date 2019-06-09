انت الان تتابع زلزال بقوة 5.7 درجة بمقياس ريختر يهز مناطق في جاوا الوسطى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت وكالة علم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية أن زلزالا وقع قبالة مقاطعة جاوا الوسطى بعد ظهر اليوم الأحد.
ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 7ر5 درجات بمقياس ريختر تحت سطح البحر في الساعة 04:32 مساء (09:32 بتوقيت جرينتش) على عمق 10 كيلومترات، وكان مركزه على بعد نحو 88 كيلومترا جنوب غرب مدينة سيلاكاب.
ولم تصدر وكالة علم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية (BMKG) أي تحذير من احتمال حدوث موجة مد عاتية (تسونامي)، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر في الأرواح أو أضرار.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أنتارا أن سكان منطقة كولون بروجو في مقاطعة يوجياكارتا فروا من منازلهم عندما هز الزلزال المنطقة لمدة سبع ثوان.
وقال أحد السكان المحليين إنه كان يتحدث مع أحد الجيران عندما شعرا أن مقعديهما يتمايلان. وفرا على الفور من المنزل.
وذكر الرجل إنه ما زال يعاني من صدمة بسبب زلزال قوته 9ر5 درجة بمقياس ريختر وقع في أيار/مايو 2006، والذي أسفر عن مقتل ما يقرب من 6 آلاف شخص وتسبب في أضرار بالغة في مباني من بينها مجمع معبد برامبانان الهندوسي الشهير.
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