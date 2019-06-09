الان تتابع سخرة وعبودية.. عمال نيبال في قطر يدفعون ثمن ملاعب كأس العالم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الدوحة - الخليج 365:

كشفت قناة “WDR1” الألمانية في تقرير استقصائي انتهاكات جسيمة بحق العمالة النيبالية واستغلالها في إنشاء ملاعب كرة القدم ضمن استعدادات الدوحة لتصفيات كأس العالم 2020.

أوضح تقرير القناة الألمانية، أن 2 مليون عامل أجنبي ممن تصفهم الدوحة بالعمالة الرخيصة “قليلة الأجر” يقومون على أعمال البناء لملاعب كرة القدم تحضيرًا لكأس العالم المقبل في قطر.

وذكر التقرير الذي رصد الوقائع المروعة بشكل سري بعيدًا عن أعين السلطات ومن داخل سوق “العطية الشعبي” الذي يبعد 20 دقيقة عن العاصمة الدوحة، أن العديد من العمّال يشعرون بالخوف من مرؤوسيهم في العمل، وأصروا على فضح تنظيم الحمدين والانتهاكات التي يتعرضون لها دون كشف هويتهم.

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وقال أحد العمال: “نعيش أشبه بالمساجين وغذائنا الماء والخبز فقط ولا نستطيع إجراء مكالمات مع عائلاتنا ووضعنا يسوء من سيء إلى أسوأ وطالبنا بالحصول على مرتباتنا أكثر من مرة ولكن دون جدوى حتى ذهبنا إلى إلى مصلحة شؤون العمّال التي لم تحرك ساكنًا”.

وفي تجمع سكني لأحد العمال النيباليين، رصد التقرير سوء الأحوال المعيشية للعمال حيث المراحيض المفتوحة غير النظيفة، وسُرر متناثرة تحت حرارة الشمس، والقمامة المنتشرة في كل مكان، في افتقاد لأدنى معايير السلامة الصحية.

وأظهر التقرير أنه في غرفة أحد العاملين الصغيرة ينام 8 أشخاص، بينما اجتمع العمال الساكنون في الغرفة بشكل سرّي وأكدوا أنهم لم يحصلوا على مرتباتهم منذ أشهر بالإضافة إلى قيام السلطات القطرية بسحب جوازات سفرهم من قبل الشركة المسؤولة التي تحمل اسم “Design”.

وعندما حاول فريق عمل القناة التواصل مع الشركة والسلطات القطرية المسؤولة، لم يتلق أية ردود.

من جانبها أوضحت السلطات النيبالية أن 1426 عاملاً نيباليًا لقوا حتفهم في قطر في الفترة ما بين العام 2009 وحتى 2019 من بينهم 522 عاملًا ماتوا بسبب الجلطات القلبية المفاجئة.