شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يشن عملية على آخر معاقل مليشيا الحوثي في صعدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (عدن)شنت وحدات متخصصة في الجيش اليمني، عملية واسعة على مواقع تمركز الميليشيا الحوثية الانقلابية شمال مديرية باقم بمحافظة صعدة.
وقال قائد محور ازال العميد الركن عبدالحكيم فاضل : إن وحدات من قوات النخبة نفذت عملية نوعية على مواقع تمركز الميليشيا المدعومة من إيران في آخر المناطق التي تسيطر عليها شمالي باقم، وأسفرت عن مقتل مالا يقل عن عشرة من عناصر الميليشيا وجرح آخرين، إضافة إلى خسائر في العتاد الحربي لتلك المليشيات.
وذكر القائد العسكري في الجيش اليمني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ، أن العملية تم تنفيذها بغطاء جوي من مقاتلات لتحالف دعم الشرعية ومدفعيته الحربية.
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