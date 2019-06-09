شكرا لقرائتكم خبر عن فتح يدعو المنظمات الدولية إلى إنقاذ متضرري السيول في عدن وأبين ولحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

دعا وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في اليمن، إلى التدخل العاجل لإنقاذ السكان في محافظات عدن وأبين ولحج، جراء الكوارث الناتجة في المنازل والممتلكات الخاصة والعامة والشوارع المزارع جراء الأمطار والسيول، وسرعة إرسال فرق الطوارئ، وإعداد الخطط الطارئة التي تستخدم في مثل هذه الأوضاع، وتوفير المتطلبات الإغاثية والإيوائية والطبية لكافة المتضررين، والتنسيق مع السلطات المحلية وكافة الجهات ذات العلاقة.

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وأهاب فتح -في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- بالمنظمات الإغاثية الخليجية الموجودة في العاصمة المؤقتة عدن التنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات وإرسال الفرق الإغاثية والإنسانية ومد المحتاجين بكافة الحاجات الإنسانية.

كما وجه فتح، محافظي محافظات عدن وأبين ولحج والسلطات المحلية في هذه المحافظات بالنزول الميداني إلى الأماكن التي تضررت من السيول جراء المنخفض الجوي والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في توفير الخدمات المتكاملة للمتضررين، وحصر الأسر والأضرار في الممتلكات الخاصة والعامة.

كما وجه بسرعة تشكيل لجان لحصر وتقييم الأضرار وسرعة الرفع بها إلى الحكومة بأقرب وقت ممكن، ومتابعة تقييم مستوى الخدمات والمتطلبات المقدمة لكافة المتضررين.