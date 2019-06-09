الجيش اليمني يشن عملية واسعة على آخر معاقل ميليشيات الحوثي في مديرية باقم بصعدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شنت وحدات متخصصة في الجيش اليمني عملية واسعة على مواقع تمركز الميليشيات الحوثية الانقلابية شمال مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وقال قائد محور ازال العميد الركن عبدالحكيم فاضل: إن وحدات من قوات النخبة نفذت عملية نوعية على مواقع تمركز الميليشيات المدعومة من إيران في آخر المناطق التي تسيطر عليها شمال باقم، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 من عناصر الميليشيات وجرح آخرين، إضافة إلى خسائر في العتاد الحربي لتلك الميليشيات.

وذكر القائد العسكري في الجيش اليمني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن العملية تم تنفيذها بغطاء جوي من مقاتلات لتحالف دعم الشرعية ومدفعيته الحربية.