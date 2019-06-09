شكرا لقرائتكم ما هي مشاريع "جودة الحياة" التي أعلن عنها محمد بن راشد؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، بجلسته التي عقدت في أبوظبي، برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، استراتيجية جودة الحياة حتى عام 2031.

وقال الشيخ محمد بن راشد بتغريدات على "تويتر": "قررنا استراتيجية جودة الحياة في دولة الإمارات حتى العام 2031 ولدينا 90 مشروعاً، ضمن الاستراتيجية تتعلق بالصحة البدنية والنفسية والصحة الرقمية للأجيال، وترسيخ العلاقات الأسرية وتعزيز جاذبية العيش في مدننا المختلفة".

وأكد نائب رئيس الإمارات، اعتماد مجلس الوزراء "قانوناً اتحادياً بشأن السلامة من المنتجات المعدلة وراثياً لحماية الإنسان من آثارها الجانبية".

واعتمد المجلس أيضاً "اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية والذي يحدد معايير الأخطاء الطبية وآلية تقديم وفصل الشكاوى في القطاع الصحي بالدولة".