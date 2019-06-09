عَقدت الهيئة الإدارية في جمعية "جائزة الأكاديمية العربية" اجتماعًا في مركزها في ​البوشرية​، برئاسة رئيس الجمعية ​رزق الله الحلو​، الّذي وَضع المجتمعين في أجواء التواصل مع المدارس الشريكة، ومع عدد من البلديات، بهدف نشر وثيقة "ب​المحبة​ نبنيه..."، من خلال "سهرات محبة" يتخلّلها تأمّلات في الوثيقة، وتعبير عنها بالفنون المختلفة.

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كانت هذه تفاصيل خبر "جائزة الأكاديمية العربية" تستكمل نشر وثيقة "بالمحبة نبنيه" بالتنسيق مع البلديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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