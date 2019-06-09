رأى النائب ​جميل السيد​ عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، ان " ​نزار زكا​ لبناني - أميركي موقوف في ​إيران​ بتهمة التجسس ل​أميركا​، أميركا ضغطت كثيرا للافراج عنه دون جدوى، إيران كارمت الرئيس عون وأفرجت عنه، فهل ستكارم أميركا الرئيس عون فتفرج عن المواطن اللبناني ​قاسم تاج الدين​ الذي إختطفته ظلما من مطار المغرب؟" وسأل ان "لماذا تفويت فرصة الإفراج المتبادل؟".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جميل السيد: هل ستكارم أميركا الرئيس عون فتفرج عن المواطن اللبناني قاسم تاج الدين؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.