الشيخ حسن حيا قوى الأمن بعيدهم داعيا لإبعاد المؤسسات الأمنية عن التجاذبات

هنأ شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​، "مؤسسة ​قوى الامن الداخلي​ قيادة وضباطاً وأفراد بالعيد ال ١٥٨ للمؤسسة"، مقدرا ومشيدا "بتضحياتها في سبيل حفظ الامن والاستقرار". وحيا الشيخ حسن في تصريح له "شجاعة واندفاع قوى الامن الداخلي في القيام بالواجبات الوطنيه الكبيرة الملقاة على عاتقهم، ومثابرتهم في ​مكافحة الارهاب​ وملاحقة المخلين بالامن، ومواجهة كافة التحديات الأمنية التي يتعرض لها أمن الوطن"، داعيا الى "إبعاد كل المؤسسات الأمنية والمؤسسه العسكرية عن التجاذبات السياسية، وتقديم كل الدعم والاحتضان الذي يمكنها من تأدية المهام الجسام المطلوبة منهم على اكمل وجه".

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