سيارة إطفاء للدفاع المدني ننقلب وسائقها يتعرض للاصابة

انقلبت سيارة إطفاء من نوع "ايفيكو كارامايكل" تابعة لمركز جديدة مرجعيون في الدفاع المدني، إلى حادثة انقلاب على طريق عام دبين بلاط، مما أدى إلى جرح سائقها المتطوع م. ط. ونقله إلى مستشفى مرجعيون الحكومي للمعالجة بواسطة الصليب الاحمر اللبناني.
وتمت الاستعانة بجرافة من نوع "بوكلين" لرفع السيارة وإعادتها إلى الطريق.
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