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سيارة إطفاء للدفاع المدني ننقلب وسائقها يتعرض للاصابة

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انقلبت سيارة إطفاء من نوع "ايفيكو كارامايكل" تابعة لمركز ​جديدة مرجعيون​ في ​الدفاع المدني​، إلى حادثة انقلاب على طريق عام دبين بلاط، مما أدى إلى جرح سائقها المتطوع م. ط. ونقله إلى ​مستشفى مرجعيون الحكومي​ للمعالجة بواسطة ​الصليب الاحمر اللبناني​.

وتمت الاستعانة ب​جرافة​ من نوع "بوكلين" لرفع السيارة وإعادتها إلى الطريق.

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