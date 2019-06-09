سيارة إطفاء للدفاع المدني ننقلب وسائقها يتعرض للاصابة

انقلبت سيارة إطفاء من نوع "ايفيكو كارامايكل" تابعة لمركز ​جديدة مرجعيون​ في ​الدفاع المدني​، إلى حادثة انقلاب على طريق عام دبين بلاط، مما أدى إلى جرح سائقها المتطوع م. ط. ونقله إلى ​مستشفى مرجعيون الحكومي​ للمعالجة بواسطة ​الصليب الاحمر اللبناني​.

وتمت الاستعانة ب​جرافة​ من نوع "بوكلين" لرفع السيارة وإعادتها إلى الطريق.