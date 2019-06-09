وهاب: استقلالية القضاء ليست كلاما فارغا ومتضامنون مع القضاة

أكّد رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​ عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، ان "استقلالية القضاء ليست كلاما فارغا بل يجب قطع يد التدخل السياسي في القضاء ووقف استباحته وتعزيز وضع القاضي ليمارس استقلاليته،" مبدياً تضامنه "مع تحرك ​القضاة​".

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