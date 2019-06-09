دار العناية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من خريجيها

احتفلت دار العناية – الصالحية – بتخريج دفعة جديدة من طلاب المهنية للعام الدراسي الحالي تحت عنوان دورة الطالب الفقيد احمد ياسر داوود .
رعى الحتفال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد وحضره النائب ميشال موسى ورئيس الرهبانية المخلصية الارشمندريت طوني ديب وممثلين عن نواب واحزاب وفاعليات المنطقة اضافة الى رؤوساء بلديات ومخاتير واهالي الخريجين وحشد من الاهالي .
وأكد مدير الدار الاب طلال انطانيوس ان "هذا الحدث هو نتيجة لجهودهم ودراستهم وتفاعلهم مع محيطهم التربوي والاجتماعي".
واشار الى انهم يدخلون الان مرحلة جديدة من حياتهم وعليهم العمل بجد ونشاط خصوصا ان البلاد تحتاج الى دم جديد من الخريجين والاداريين والعاملين في مجالات العلوم التكنولوجية الحديثة .
اضاف انها ليست الدفعة الاولى التي يخرجها دار العناية ولن تكون الاخيرة ، بل على العكس فان حفل اليوم يشكل حافزا للمزيد من العطاء .
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