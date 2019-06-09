فاز الدكتور شرف بو شرف بمنصب نقيب للاطباء بالتزكية بعد انسحاب الطبيبين باسم ابو مرعي ومروان زغبي. وقد فازت لائحة أبو شرف التي تحمل اسم "النقابة تجمعنا" بكامل اعضائها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فوز نقيب الاطباء شرف بو شرف بالتزكية ولائحته بالكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.