خامنئي يصدر عفوا عن مئات المحكومين في إيران

أصدر المرشد الأعلى الإيراني السيد ​علي خامنئي​ عفوا شمل مئات المحكومين، ونص على تخفيف العقوبة عن عشرات المدانين. وأفادت وكالة "إرنا" الرسمية بأن "خامنئي وبمناسبة ​عيد الفطر​ وافق على اقتراح رئيس السلطة القضائية حجة ​الإسلام​ إبراهيم رئيسي، وأصدر العفو وخفض العقوبة عن 691 مدانا في المحاكم العامة والثورية والعسكرية ومنظمة التعزيرات الحكومية المختصة بالمخالفات الاقتصادية".

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