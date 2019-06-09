البابا فرنسيس يدعو الى السلام في السودان

دعا ​البابا فرنسيس​، إلى السلام في ​السودان​ بعد اقتحام قوات الأمن مخيم اعتصام لمحتجين مطالبين بالديمقراطية في الخرطوم الأسبوع الماضي. وأعلن البابا في عظته الأسبوعية أمام الحشود في ساحة القديس بطرس "تثير الأنباء الواردة من السودان الألم والمخاوف. نصلي من أجل هؤلاء الناس حتى ينحسر ​العنف​ ويتم السعي للصالح العام عبر الحوار".

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