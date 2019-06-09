ظريف: دول الاتحاد الأوروبي ليست في وضع يسمح بانتقاد إيران

اعتبر وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، عشية زيارة نظيره الألماني هايكو ماس إلى طهران، أن دول الاتحاد الأوروبي "ليست في وضع يسمح لها بانتقاد إيران، حتى في القضايا التي لا علاقة لها" بالاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم في فيينا عام 2015.".
وأعلن ظريف امام مجموعة من الصحافيين الإيرانيين ان "بعض البلدان مثل ألمانيا توقفت عن بيع الأسلحة للسعودية التي تستخدمها لقصف السكان في اليمن، لكن بعض الدول الأخرى لم تقم بذلك"، ملمحا إلى فرنسا وبريطانيا اللتين لم يسمهما، وفق ما اشارت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف ظريف ان "الغرب يسمح للأنظمة الاستبدادية في منطقتنا بارتكاب جرائم".
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