ظريف: دول الاتحاد الأوروبي ليست في وضع يسمح بانتقاد إيران

اعتبر وزير ​الخارجية الإيرانية​ ​محمد جواد ظريف​، عشية زيارة نظيره الألماني ​هايكو ماس​ إلى ​طهران​، أن دول ​الاتحاد الأوروبي​ "ليست في وضع يسمح لها بانتقاد إيران، حتى في القضايا التي لا علاقة لها" ب​الاتفاق النووي الإيراني​ الذي أبرم في فيينا عام 2015.".

وأعلن ظريف امام مجموعة من الصحافيين الإيرانيين ان "بعض البلدان مثل ​ألمانيا​ توقفت عن بيع الأسلحة للسعودية التي تستخدمها لقصف السكان في ​اليمن​، لكن بعض الدول الأخرى لم تقم بذلك"، ملمحا إلى ​فرنسا​ و​بريطانيا​ اللتين لم يسمهما، وفق ما اشارت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف ظريف ان "الغرب يسمح للأنظمة الاستبدادية في منطقتنا بارتكاب جرائم".