مقتل جندي تركي وإصابة 5 آخرين في هجوم على قاعدة عسكرية شمال غربي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، عن "مقتل جندي وإصابة 5 آخرين في هجوم لوحدات حماية الشعب المتواجدة في تل رفعت على قاعدة عسكرية تركية في منطقة غصن الزيتون "عفرين" "، مشيرةً إلى أنه "تم الرد بالمدافع على مواقع وحدات حماية الشعب عقب الهجوم".
وكان نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، أكد في وقت سابق، أن "المسؤولين الأتراك والروس يراجعون نشر قواتهم في منطقة تل رفعت السورية الحدودية، بعد يوم واحد من مقتل جندي تركي على حدود بلاده مع سوريا".
ولفت قطاي الى ان "الاتفاق كان لنتوقف عند هذا الحد (تل رفعت)، لكن إذا استمرت هذه الهجمات فقد يتخذ هذا شكلا مختلفا".
وأشار الى "أننا نناقش هذا مع روسيا. والجيش التركي سيواصل عملياته على طول حدوده حتى يتم القضاء على جميع التهديدات".
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