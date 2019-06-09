كازاخستان في خمس نقاط

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



الماتي: في ما يلي خمس نقاط يجب معرفتها عن كازاخستان البلد الواقع في آسيا الوسطى الذي ينتخب الأحد رئيسا في أول اقتراع لا يشارك فيه نور سلطان نزارباييف منذ استقلال البلاد:

- كبير ولا يطل على بحار -

بمساحتها البالغة 2,7 مليون كيلومتر مربع، تعد كازاخستان الواقعة على مفترق طرق بين أوروبا وروسيا والصين، تاسع أكبر دولة في العالم. يبلغ عدد سكانها الذين يشكل المسلمون اكثريتهم، حوالى 18 مليون نسمة.

كذلك هي أكبر دولة في العالم لا تطل على بحر - باستثناء بحر قزوين، وهو بحر مغلق، وبحر آرال الذي يكاد يكون جافا. وتستضيف السهوب الكازاخستانية المترامية، قاعدة بايكونور، التي تتولى روسيا ادارتها. وبعد ما يناهز الستين عاما من انطلاق يوري غاغارين من منصة الإنطلاق، تبقى بايكونور قاعدة الإطلاق الوحيدة لإرسال المركبات إلى محطة الفضاء الدولية.

إلا ان مركز الفضاء مهدد بمنافسة شركات القطاع الخاص مثل "سبايس إكس" و"فوستوتشني"، الذي افتتح في 2016 في أقصى الشرق الروسي.

- عاصمة شيدت ببذخ -

في 1997، أمر الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف بأن تصبح مدينة أستانا، الواقعة في وسط السهوب في شمال البلاد، العاصمة الكازاخستانية الجديدة.

وبُنيت آنذاك ناطحات سحاب مستقبلية وأُرسل الآلاف من العمال إلى المدينة خلال فصل الشتاء وسط درجات حرارة قاسية تقل بانتظام عن 20 درجة مئوية.

وبعد استقالة نزارباييف المفاجئة في اذار/مارس، تم تغيير اسم أستانا إلى نور سلطان، الاسم الاول لرئيس الدولة السابق.

ويعد برج المراقبة أحد المعالم الجذابة في هذه العاصمة التي يناهز عدد سكانها المليون نسمة.

- ساشا بارون كوهين -

على الرغم من ملايين الدولارات المستثمرة للترويج لصورة هذا البلد الغني بالمحروقات، تبقى كازاخستان مرتبطة أحيانا بشخصية بورات بطل الفيلم الذي يحمل هذا الاسم ولعب دوره الممثل الكوميدي البريطاني ساشا بارون كوهين.

Advertisements

وقد تبع هذا الفيلم الوثائقي الذي صور في 2006، الرحلة التي قام بها إلى اميركا، كازاخستاني عنصري وسوقي.

وإذا كانت هذه العلاقة السلبية توقفت تدريجيا، فقد عادت إلى الظهور في الصحافة في 2017 عندما اقترح ساشا بارون كوهين دفع غرامة للسائحين التشيكيين الذين اعتقلتهم الشرطة الكازاخستانية لأنهم التقطوا صورا بملابس السباحة المميزة لبورات.

- تعثر اقتصادي -

تعاني كازاخستان، أكبر اقتصاد في آسيا الوسطى والتي اعتادت في السابق على معدلات نمو مضاعفة، من تراجع أسعار النفط والأزمة الاقتصادية في روسيا التي أدت إلى انخفاض قيمة التينغ الكازاخستاني وزيادة التضخم.

ويشكل الذهب الأسود حوالى ربع اجمالي الناتج المحلي لكازاخستان ومعظم عائداتها المالية. وتعد كازاخستان، أكبر منتج لليورانيوم في العالم (مزود محطات الطاقة النووية الفرنسية)، وغنية بالمنغنيز والحديد والكروم والفحم.

وقد ربطت كازاخستان بشكل وثيق مستقبل اقتصادها بالصين التي استثمرت بكثافة في الطرق والسكك الحديد والبنى التحتية للموانئ التي من شأنها تسهيل الروابط التجارية.

- الاستقلال عن موسكو -

احتفلت كازاخستان، الفخورة بتاريخها وتقاليدها البدوية، في 2015، بالذكرى 550 لتأسيس الدولة الكازاخستانية الأولى. واعتبر خبراء هذه الاحتفالات ردا على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أكد ان كازاخستان لم تكن قط دولة قبل استقلالها عن موسكو في 1991.

وكانت هذه المنطقة المأهولة بالبدو، وقعت تدريجيا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تحت سيطرة الامبراطورية الروسية التي أسس مستوطنوها ألما-آتا (ألماتي الآن)، المدينة الرئيسية. وأصبحت البلاد في 1936 إحدى الجمهوريات ال 15 للاتحاد السوفياتي.

وبعدما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014، وبداية حرب بين الانفصاليين الموالين لروسيا وكييف، أعربت السلطات الكازاخستانية عن القلق بشأن السياسة الروسية تجاه جيرانها.

ومع ذلك، لا تزال كازاخستان حليفا قريبا لموسكو، وتستضيف عاصمتها منذ 2017 محادثات بشأن سوريا برعاية روسيا وإيران -حليفي نظام دمشق - وتركيا.



