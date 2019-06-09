نيوزيلندا تصدر تحذيرًا من زلزال قوي محتمل

هزَّ زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر صدع جبال الألب في نيوزيلندا، مساء السبت (صباح الأحد بالتوقيت المحلي)، ممَّا استدعى هيئة رصد الزلازل (جيونت) في البلاد إلى إصدار تحذير من حدوث زلزال قوي آخر محتمل.
وذكرت الهيئة في بيان أنَّ الزلزال وقع الساعة 0324 صباحًا بالتوقيت المحلي (1524 بتوقيت جرينتش) وتَمَّ الشعور به بدرجة كبيرة في كوينزتاون ووانكا والمناطق المحيطة بهما.
وأوضحت هيئة رصد الزلازل في نيوزيلندا أنَّه تمَّ تسجيل ستة توابع بقوة تزيد على ثلاث درجات وفق مقياس ريختر وحذَّرت المواطنين من الاستعداد على الدوام لمواجهة آثار زلزال قوى محتمل.
ولم يتم الإبلاغ عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.
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