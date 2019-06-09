دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper رئيس الجابون يظهر للمرة الأولى منذ 6 أشهر ويطلب تعديلًا حكوميًا

في أول خطاب متلفز له منذ نحو ستة أشهر، أعلن الرئيس الجابوني، علي بونجو أونديمبا، السبت، أنّه طلب إلى رئيس وزرائه تشكيل حكومة جديدة «قادرة على التحلّي بالمثالية».

وقال بونغو في خطاب مسجّل بثته قناة التلفزة الوطنية: «لقد طلبت أيضًا إلى رئيس الوزراء تشكيل حكومة أصغر حجمًا، تضمّ نساء ورجالًا قادرين على إعطاء الأولوية للمصلحة العامة وقادرين على التحلّي بالمثالية والاستقامة والأخلاق». وأضاف أنّ «التعديل يجب أن يتمّ ضمن طبقتنا السياسية، التي يجب أن يتردّد ضمنها صدى مفردة أخلاق بقوة».

وهذا أول خطاب يلقيه الرئيس الجابوني من البلاد منذ نهاية 2018 حين أصيب بجلطة دماغية في شهر أكتوبر الماضي.

وتحدث بونجو من مكتبه الرئاسي مرتديًا بدلة كحلية ورابطة عنق زرقاء، وكانت حركة يديه تتفاعلان مع الخطاب الذي استمرَّ لنحو 18 دقيقة. وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

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وبعد خمسة أشهر من النقاهة في الخارج بعد أزمته الصحية، عاد علي بونجو في 23 مارس إلى ليبرفيل «بشكل نهائي»، وكان حديثه مقتضبًا لدى وصوله. ووضعت «عودته النهائية» حدًّا لمطالبة المعارضة بإعلان فراغ في السلطة.

وتوجّه الرئيس في أواخر العام بخطاب مقتضب إلى الجابونيين، سجّل في الرباط حيث مكث خلال فترة تعافيه، وعرض في 31 ديسمبر، ثم أدلى بتصريح مقتضب عند عودته إلى ليبرفيل، وكان يحمل عصا تساعده على السير.

ومنذ ذلك الحين، لم يدلِ بأي تصريح علني، لكنه كثف لقاءاته في القصر الرئاسي مع رؤساء الدول الإفريقية، بينهم الرئيس السنغالي، ماكي سال، ورئيس ساحل العاج، الحسن وتارا. والتقى الأربعاء أيضًا الرئيس التشادي إدريس ديبي.