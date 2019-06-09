شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف بين التجارة والمشروعات الصغيرة على "قرض إيطالى" تحت قبة البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب محمد كمال مرعى، قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية بين مصر وإيطاليا، لإتاحة قرض مُيسّر لمشروع دعم وتطوير القطاع الخاص فى مصر، المُوقّع فى شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018.

وشهد الاجتماع خلافا بين ممثلى الحكومة، إذ أصر مُمثّلو وزارة التجارة والصناعة على إدارة أموال تلك الاتفاقية، فيما أصرت نيڤين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على إدارة أموال الاتفاقية، مؤكدة أنها صاحبة الحق الأصيل فى الأمر.

وحسمت اللجنة الجدل، بالتوصية التى طالبت فيها الحكومة بتولى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة إدارة أموال الاتفاقية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى، مع تكليف وزارة الاستثمار والتعاون الدولى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصية.