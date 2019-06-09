شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات برلمانية من انتشار حبة الغلال السامة.. وبالإبقاء على معلمين التعاقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، تحذيرات من النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، من انتشار تداول "حبة الغلة السامة"، فوسفيد الألومنيوم، والتى تُستخدم لحفظ الغلال وقتل الثعابين، وذلك بين الشباب مما يسفر عن انتحار الكثير منهم، مطالبة بالتدخل الفورى لإيجاد حل لهذا الأمر.

وقالت البرلمانية خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، الأحد، إن تناول الشباب لهذه المادة انتشر بشكل كبير خاصة في البحيرة، مطالبة بتشكل لجنة لتقنين الوضع، بقولها: ولادنا بتأخدها وتموت مباشرة.

من جانبها طالبت النائبة ماريان عازر، عضو مجلس النواب، المسئولين بايجاد حل سريع لمنع تكرار الحوادث التى وصفتها بـ"المميتة" أمام جامعة النيل، أما بإنشاء كوبرى لعبور الطلاب أو إقامة إشارة مرورية.

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فيما استهل النائب عبد الهادي بعجر، عضو مجلس النواب، حديثة بنعي شهداء الشرطة أثناء مواجهتهم للعناصر الإرهابية التي استهدفت أولي أيام عيد الفطر، كمينا أمنياً قرب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وطالب بعجر، في كلمتة، بالإبقاء علي المعلمين الذين تعاقت معهم وزارة التربية والتعليم في شهر إبريل، مشيراً إلي أن الوزارة تعاقدت مع بعض المعملين في شهر إبريل لمدة شهرين ثم فؤجئوا أنها تلغى التعاقدات وتدعوهم إلى تعاقدات جديدة، لماذا وهم نجحوا فى الاختبارات.