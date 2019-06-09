شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال: استجواب واحد بجدول أعمال البرلمان لاستيفائه الشروط الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه كان حريصًا على التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

أضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، "أعلنت مرارًا أننا فى فترة انتقالية، وعلى حسب ما تعلمت وما تنص عليه التقاليد البرلمانية فى دول العالم، لابد أن يكون هناك تعاون بناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأعلنت ذلك دائمًا وأبدا وأعليت من شأن هذا التعاون".

وتابع عبد العال قائلا: "كثير من الاستجوابات حاولنا بقدر الإمكان بالمناقشة مع الأعضاء وأحيانا دراسة ما تحتويه الاستجوابات من أوراق، وانتهينا إلى حفظها، وهناك استجواب واحد أُدرج على جدول الأعمال لاستيفاءه الشروط الدستورية".

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وأشار إلى أن شيرين فراج، قدمت استجوابًا فى 2017 وتم حفظه، وآخر فى 2018 وتم حفظه، لكن الاستجواب الأخير الذى قدمته النائبة مستنداته دامغة "إلا أن البعض حاول أن يروج أن رئيس المجلس أوحى للنائبة لتقديم الاستجواب".

ودعا عبدالعال، النائبة لتوضيح الأمر، وعقبت النائبة شيرين فراج، فى كلمتها موجهة حديثها لرئيس البرلمان، "الإصرار كان من جانبي، وهناك فساد كبير في هذا المجال، وحضرتك والرئيس عبدالفتاح السيسي شددتوا على حل مشكلات البيئة، وأنت لم تدفعني لتقديم الاستجواب، بالعكس تقدمت بـ 4 استجوابات، منهم 3 استجوابات، حضرتك رفضتهم، وكنت بزعل من ذلك لأنه حقى وعلى الحكومة أن تأتى وتدافع عن نفسها".

ورد رئيس البرلمان، بقوله مخاطبًا النواب، "هذا إيضاح كان لابد من استجلائه فى القاعة، لتعلموا الأمر، وأثق فى ذكائكم وخبراتكم، لافتا إلى أن الاستجواب حق دستورى للنواب ضد رئيس الحكومة أو أحد الوزراء، وكل المجالس السابقة شهدت مناقشة استجوابات والمضابط موجودة وليس لى دخل بذلك، إلا أن البعض داخل الحكومة يريد الإساءة للعلاقة الحميدة والطيبة بين المجلس والحكومة".