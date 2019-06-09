كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآلاف يستأنفون التظاهرات لعزل الرئيس الألبانى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد زعيم المعارضة الألبانية الآلاف من مؤيديه فى شوارع تيرانا لمواصلة مساعيه لعزل رئيس الوزراء إيدى راما.

ويتهم الحزب الديموقراطى "باشا" الحزب الاشتراكى الحاكم بقيادة راما بتقويض التقدم السياسى والاقتصادى.

ووفقاً لوكالة "يورونيوز"، اليوم، أن المتظاهرون قاموا بإلقاء المفرقعات النارية، بينما ردّت الشرطة بمدافع المياه والقنابل المسيلة للدموع فى ثامن مظاهرة منذ انسحاب الحزب الديموقراطى من البرلمان الألمانى فى فبراير.

ونفى راما، فى عدة مناسبات، دعوات إقالته واتهامات الفساد ضده.