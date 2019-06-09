كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل جندي تركي وإصابة 5 آخرين في هجوم على قاعدة عسكرية بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل جندي تركي، وأصيب 5 آخرين، اليوم الأحد، في هجوم شنته وحدات حماية الشعب الكردية السورية على قاعدة عسكرية تركية شمال غربي سوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، عن "مقتل جندي وإصابة 5 آخرين في هجوم لوحدات حماية الشعب المتواجدة في تل رفعت على قاعدة عسكرية تركية في منطقة غصن الزيتون "عفرين" "، مشيرا إلى أنه "تم الرد بالمدافع على مواقع وحدات حماية الشعب عقب الهجوم".

وكان نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، قال في وقت سابق، إن المسؤولين الأتراك والروس يراجعون نشر قواتهم في منطقة تل رفعت السورية الحدودية، بعد يوم واحد من مقتل جندي تركي على حدود بلاده مع سوريا.

وذكر قطاي، لمحطة "كانال 7 الإذاعية"، "الاتفاق كان لنتوقف عند هذا الحد (تل رفعت)، لكن إذا استمرت هذه الهجمات فقد يتخذ هذا شكلا مختلفا".

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وأضاف "نحن نناقش هذا مع روسيا. والجيش التركي سيواصل عملياته على طول حدوده حتى يتم القضاء على جميع التهديدات"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس السبت، أن أربعة جنود أتراك قتلوا وأصيب اثنان في هجومين منفصلين شنهما متشددون أكراد، مضيفة أن الجيش رد على الهجوم.

ويشن الجيش التركي بانتظام غارات جوية على المسلحين الأكراد في شمال العراق. وقصف المواقع التي كانت تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية السورية في منطقة تل رفعت في وقت سابق هذا العام، قائلا إن هذا كان ردا على إطلاق النار من قبل وحدات حماية الشعب.

وتخضع منطقة تل رفعت لسيطرة قوات يقودها الأكراد وتقع على بعد حوالي 20 كيلومترا شرقي عفرين التي تخضع لسيطرة تركيا والجيش السوري الحر منذ عملية أُطلقت العام الماضي لطرد وحدات حماية الشعب.