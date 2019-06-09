كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صنداي تايمز" بوريس جونسون سيرفض دفع تسوية بريكست المتفق عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صعد وزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون، حملته ليصبح رئيس وزراء بريطانيا المقبل من خلال تحدي الاتحاد الأوروبي بشروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال "جونسون" لصحيفة "صنداي تايمز"، إنه سيرفض دفع تسوية الطلاق المتفق عليها والتي تبلغ 39 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) ما لم يعرض الاتحاد الأوروبي على بريطانيا اتفاقية انسحاب أفضل من تلك المطروحة حاليًا.

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وأضاف "جونسون" للصحيفة، أنه المنافس القيادي الوحيد لحزب المحافظين الذي يمكنه الانتصار على حزب العمل بقيادة جيريمي كوربين، وحزب نايجل فرج البريطاني.

وهو يهدد بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الموعد النهائي حتى لو لم يكن هناك اتفاق.

تبدأ مسابقة قيادة حزب المحافظين رسميًا، يوم الاثنين. وتم إخلاء المنصب يوم الجمعة بواسطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي.