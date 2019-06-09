كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتجاجات عارمة بشوارع هونج كونج على قانون تسليم المجرمين للصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم عدد هائل من الأشخاص مظاهرة احتجاجية كبرى في وسط هونج كونج ضد التشريعات التي ترعاها الحكومة والتي تسمح بتسليم الأشخاص إلى الصين القارية لمواجهة الاتهامات.

وتم تنظيم الاحتجاجات العارمة، اليوم الأحد، قبل ثلاثة أيام من تخطيط حكومة هونج كونج لعرض مشروع القانون على المجلس التشريعي الكامل في محاولة للفوز بالموافقة بنهاية الشهر.

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وتعرض التشريع لانتقادات واسعة من قبل مجموعات حقوق الإنسان والأعمال التجارية.

وقال المعارضون، إن النظام القانوني في الصين لن يضمن الحقوق ذاتها للمدعى عليهم كما هو الحال في هونج كونج التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وأُعيدت المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين في العام 1997 لكنها احتفظت بالحق في أنظمتها الاجتماعية والقانونية والسياسية لمدة 50 عامًا في إطار "دولة واحدة ونظامان".