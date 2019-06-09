كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تدرس إطلاق سراح اللبناني المحتجز بتهمة التجسس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدرس إيران إطلاق سراح مواطن لبناني من الولايات المتحدة يقضي عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التجسس بناءً على طلب من المسؤولين اللبنانيين.

ونقلت وكالة أنباء "فارس"، شبه الرسمية، اليوم الأحد، عن المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، قوله، إن السلطات تجري "مراجعة خاصة" لطلب نزار زكا و"المسؤولين السياسيين اللبنانيين" دون الخوض في تفاصيل.

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"زكا" مقيم دائم في الولايات المتحدة من لبنان وقد دافع عن حرية الإنترنت وقام بعمله لصالح الحكومة الأمريكية، وتم اعتقاله في سبتمبر 2015.

قد يكون الطلب جزءًا من جهد لبناني لتخفيف التوترات الأخيرة بين واشنطن وطهران.

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، أن رئيس الأمن العام غادر إلى طهران لمتابعة جهود إطلاق سراح "زكا".