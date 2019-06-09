لاعب ريال مدريد مستمتع في مراكش

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يزور اللاعب الإسباني “سيرجيو ريغلون”، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، في عاصمة النخيل مراكش لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.
لاعب كتيبة زيدان، اختار الإقامة في فيلا رفقة مجموعة أصدقائه، وشارك على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، مقاطع فيديو من المسبح.
والتقى معجبون بـ”ريغلون” أثناء تناوله وجبة في أحد المطاعم الفخمة في المدينة الحمراء.
“ريغتون” أحد نجوم كرة القدم، والمشاهير، الذين زاروا مراكش، السنة الحالية، للاستمتاع بجمالها، وطبيعتها، وأجواء السهر فيها.
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