تفاصيل إيقاف شخص هدد حياة المواطنين وعناصر الشرطة بواسطة أسلحة !

اضطر مفتش شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خنيفرة، منتصف ليلة الأحد، لاستخدام سلاحه الوظيفي، بعدما عرض أحد الأشخاص حياة المواطنين وبعض عناصر الشرطة إلى الخطر.

وأوضح بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، أن مفتش الشرطة، عمد على إطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص كان في حالة إندفاع قوية نتيجة حالة السكر والتخدير وعرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديدات جدية وخطيرة بواسطة سلاحين أبيضين.

وذكرت المديرية العامة للأمن، أن عناصر الشرطة كانت قد تدخلت بحي “أساكا” بالمدينة لتوقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 31 سنة، وهو من متعددي السوابق القضائية، وذلك استجابة لطلب استغاثة تقدم به سائق سيارة أجرة على الخط الهاتفي 19 كان ضحية للتهديد باستعمال السلاح الأبيض واعتراض السبيل وإلحاق خسائر مادية بسيارته.

وشدد المصدر ذاته، على أن المشتبه فيه أبدى مقاومة عنيفة مؤازرا بعدد من أقاربه، وهو ما اضطر موظف الشرطة لإطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء من سلاحه الوظيفي، مما مكن من ضبط المشتبه فيه وإيقافه وتحييد الخطر الناجم عنه وحجز السلاحين الأبيضين اللذان كانا بحوزته.

وقد تم، وفق البلاغ، وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تم فتحه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تم إخضاع والد المشتبه فيه لبحث قضائي بسبب اشتراكه في مواجهة التدخل الأمني ومحاولة عرقلة إجراءات التوقيف.