في خطوة تصعيدية.. أساتذة يعلنون إضرابهم عن الطعام وينددون بسياسة الآذان الصماء

أعلن أساتذة مرسوم 2.18.294، المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم، عن دخولهم في إضراب عن الطعام، مع اعتصام إنذاري لمدة يومين، ابتداءً من يوم غد الاثنين، منددين بما وصفوه بـ”سياسة التسويف، والآذان الصماء، التي تنهجها الوزارة تجاه ملفهم المدرسي”.

وعبرت الجامعة الوطنية للتعليم عن استنكارها، ما اعتبرته “تغييبا” لوزارة التربية الوطنية للبعد التشاركي في صياغة المرسوم، وأدانت “تملص الوزارة من التزاماتها بخصوص السماح، باجتياز امتحان الكفاءة المهنية دورة 2018، من خلال الإقصاء الممنهج لخريجي المسلك من لوائح الناجحين، علما أنهم اجتازوه في إطارهم الأصلي، وباستدعاءات رسمية، وبالوضعية الإدارية المطلوبة (كأساتذة، أو ملحقين تربويين)، والتي لم تتغير إلى حدود الآن، وعلى الرغم من أن المقصيين ولجوا المراكز في غياب هذا المرسوم”.

وطالبت الجامعة ذاتها “وزارة التربية الوطنية بإصدار لائحة استدراكية، بأسماء خريجي مسلك الإدارة التربوية الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية دورة 2018، حفاظا على مصداقية مثل هذه المباريات، وصونا للحقوق والمكتسبات”.

وشدد الأساتذة على “ضرورة تعديل مقتضيات المرسوم، وذلك بجعل هذا المسلك سبيلا للترقي محافظا على الحقوق المكتسبة، وحافزا للأطر الإدارية للنهوض بمهامها الإدارية، والتربوية”.