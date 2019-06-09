قصة مأساوية.. قاصر تحاول الانتحار بعد تعرضها لمحاولات تحرش جنسي عديدة!

أقدمت طفلة قاصر، أمس السبت، على محاولة الانتحار بتناول مواد سامة بعد تعرضها لتحرش في أحد الدواوير في منطقة تكزيرت إقليم بني ملال.

وأفادت مصادر مقربة من العائلة أن طفلة تبلغ من العمر 14 سنة، حاولت، أمس، وضع حد لحياتها بطريقة مأساوية، بعدما تناولت مادة سامة، نقلت على إثرها، على وجه السرعة، إلى مستعجلات المستشفى الجهوي في بني ملال، حيث تم إنقاذها.

وأضافت المصادر ذاتها أن إحدى قريبات القاصر صرحت بأن هذه الأخيرة كانت تتعرض للتحرش الجنسي، والمضايقات من طرف أحد الشبان في المنطقة، الذي كان يلاحقها مرارا، وهو ما لم تستسغه، ففكرت في وضع حد لحياتها، اعتقادًا منها أنها ستحل المشكلة بهذه الطريقة الصادمة.

وخضعت الطفلة لعملية غسل للمعدة، ونجت بأعجوبة من الموت، وحالتها مستقرة الآن، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا لمعرفة حقيقة ما وقع، ولتحديد ظروف، وملابسات ما أقدمت عليه الطفلة.