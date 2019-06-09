حذرت كلية العلوم التابعة لجامعة عبد الملك السعدي في تطوان، عبر موقعها الإلكتروني، الطلبة المقبلين على اجتياز اختبارات نهاية الموسم من استخدام الهواتف الذكية، أو الساعات الإلكترونية في الغش داخل قاعات الامتحانات.
وبحسب بلاغ الكلية، فإنها تتوفر على كاشف متطور للأجهزة الإلكترونية سيتصدى لأي عملية غش محتملة في دقائق وجيزة، وسيعرض صاحبها إلى عقوبات تأديبية تصل إلى الطرد وفق القوانين المنصوص عليها.
وتدخل هذه الإجراءات في إطار محاربة ظاهرة الغش، التي أصبحت متفشية داخل الجامعات المغربية، المتنافية مع القيم، والمبادئ الأخلاقية، إذ تعتبر ضربا في مبدأ تكافئ الفرص بين الممتحنين.
كانت هذه تفاصيل خبر استخدام أجهزة متطورة لمحاربة الغش.. ومواجهة المحاولين بعقوبات تأديبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.