استخدام أجهزة متطورة لمحاربة الغش.. ومواجهة المحاولين بعقوبات تأديبية

حذرت كلية العلوم التابعة لجامعة عبد الملك السعدي في تطوان، عبر موقعها الإلكتروني، الطلبة المقبلين على اجتياز اختبارات نهاية الموسم من استخدام الهواتف الذكية، أو الساعات الإلكترونية في الغش داخل قاعات الامتحانات.

وبحسب بلاغ الكلية، فإنها تتوفر على كاشف متطور للأجهزة الإلكترونية سيتصدى لأي عملية غش محتملة في دقائق وجيزة، وسيعرض صاحبها إلى عقوبات تأديبية تصل إلى الطرد وفق القوانين المنصوص عليها.

وتدخل هذه الإجراءات في إطار محاربة ظاهرة الغش، التي أصبحت متفشية داخل الجامعات المغربية، المتنافية مع القيم، والمبادئ الأخلاقية، إذ تعتبر ضربا في مبدأ تكافئ الفرص بين الممتحنين.