الجليل: إصابة حرجة لطفل غرق في بركة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرض طفل، في الثالثة من عمره، للغرق في بركة خاصة في أحد المنازل بمنطقة الجليل الأعلى، اليوم الأحد.

وقدم الطاقم الطبي الذي استدعي إلى المكان العلاج الأولي للطفل وأجرى له عمليات إنعاش.

وفي وقت لاحق، نقل الطاقم الطبي الطفل وهو بحالة حرجة وسط عمليات إنعاش لإنقاذ حياته إلى مستشفى "زيف" في مدينة صفد.

ووفقا للشرطة فإنها تلقت بلاغا حول طفل غرق في حمام سباحة خاص، لا تتوفر فيه خدمات إنقاذ، أثناء مكوثه وعائلته في كوخ ببلدة "روش بينا". وبدأت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الحادث.