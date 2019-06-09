تراجع في صحة العويري المضرب عن الطعام منذ 69 يومًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يواصل الأسير حسن العويوي إضرابه عن الطعام الذي دخل اليوم، الأحد، يومه التاسع والستّين، رفضًا لاعتقاله الإداري، وسط تحذيرات من تفاقم حالته الصحية وتدهورها.

وكان سلطات الاحتلال الإسرائيلي نقلت العويوي، يوم الخميس الماضي، من معتقل "نيتسان الرملة" إلى مستشفى "برزلاي"، بعد تدهورٍ خطير طرأ على وضعه الصحي، بحسب ما ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين.

وأضافت الهيئة أن الأسير العويوي يعاني من نقصان كبير بالوزن وأوجاع حادة في المفاصل والخاصرة والرأس، وشعور دائم بالبرد، وآلام في المعدة، وعدم القدرة على الوقوف والحركة، كما يتعرض لسوء معاملة من قبل السجانين.

وحمّلت الهيئة إدارة سجون الاحتلال المسؤولية كاملة عن صحة وحياة الأسير العويوي، لافتة إلى أن الإدارة تمنع الأسير من زيارة ذويه والمحامي.

والأسير العويوي أب لثلاثة أطفال، وهو أسير سابق أعاد الاحتلال اعتقاله في يناير من العام الجاري، وفرض عليه الاعتقال الإداري مدة أربعة أشهر، وجدد أمر اعتقاله للمرة الثانية، ما دفعه لخوض إضراب عن الطعام.