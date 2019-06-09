تقارير: غريزمان يغيّر وجهته ولن ينضم لبرشلونة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، قام بتغيير وجهته المحتملة المقبلة بعدما أعلن رحيله عن فريق أتلتيكو مدريد الإسباني عقب نهاية الموسم المنقضي.
وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الأنباء تزايدت حول أن غريزمان التقى بناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، واتفق معه حول الانتقال للنادي الفرنسي في الموسم المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن غريزمان سيحل محل الأوروغواياني إدينسون كافاني في هجوم سان جيرمان، بسبب الرحيل المحتمل للأخير في الميركاتو الصيفي.
وأوضحت أن السبب وراء تغيير وجهة غريزمان من برشلونة إلى سان جيرمان، يعود إلى أن اللاعب أدرك وجود رفض لصفقته في غرف ملابس البارسا، بالإضافة إلى تعرضه للصافرات من جماهير الفريق الكاتالوني خلال آخر زيارة إلى ملعب "كامب نو".
وأفادت بأن اهتمام برشلونة بضم غريزمان تراجع أيضًا، بسبب مخاوف إنفاق 120 مليون يورو على صفقة تتمتع برفض في غرفة الملابس.
وأنهت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن برشلونة وجه اهتمامه الآن نحو الثلاثي نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان)، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) ورودريغو مورينو (فالنسيا).
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