اليمن: مقتل 10 أشخاص بمحافظة صعدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وكالة الأنباء اليمنية التابعة لحكومة عبد ربه منصور هادي "سبأ"، اليوم الأحد، مقتل 10 أشخاص زعمت أنهم من مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، في هجوم شنته القوات الحكومية بتغطية جوية من "التحالف العربي" بقيادة السعودية، في محافظة صعدة شمالي البلاد.

ونقلت الوكالة عن قائد لواء "محور آزال" التابع لجيش هادي، عبد الحكيم فاضل، قوله إن "وحدات من قوات النخبة في الجيش الوطني نفذت عملية نوعية على مواقع تمركز مليشيا الانقلاب الحوثي في آخر المناطق التي تسيطر عليها شمالي مديرية باقم بمحافظة صعدة".

وأضاف أن "العملية أسفرت عن مقتل مالا يقل عن عشرة من الحوثيين، مع جرح آخرين منهم، وتكبيدهم خسائر في المعدات".

ولفت إلى أن قوته نفذت العملية بغطاء جوي من مقاتلات طيران "التحالف العربي" ومدفعيته الحربية.

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وتكمن أهمية محافظة صعدة، كونها المعقل الرئيسي الذي نشأت فيه جماعة الحوثي، والمقر المفترض لزعيمها عبد الملك الحوثي، إضافة إلى محاذاتها للحدود السعودية الجنوبية.

وفي سياق متصل، شنّ الحوثيّون، اليوم، الأحد، عدّة هجمات بطائرات مسيّرة على مطار جازان السعوديّ، قرب الحدود مع اليمن، بحسب ما ذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

وتزايدت في الفترة الأخيرة هجمات الحوثيين باستخدام الطائرات، إذ طالت عدّة مواقع، أبرزها جازان بالإضافة إلى قصف خطّ إستراتيجي لنقل النفط قرب الرّياض، في أيّار/ مايو الماضي، كما استهدف الحوثيّون، العام الماضي، مطار أبو ظبي.